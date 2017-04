Consejo de Seguridad fabrica expediente contra oficiales.

Un grupo de policías a cargo del mayor Alex Cedeño, que estaba al frente de una oficina especial contra el terrorismo, narcóticos y crimen organizado, fueron detenidos por miembros del Consejo de Seguridad mientras desarrollaban una operación de vigilancia en un hangar en Llano Bonito, donde se decomisaron, el 25 de octubre, 100 kilos de cocaína.

El abogado Ronier Ortiz denunció que a Cedeño y a otros siete policías se les mantiene ilegalmente detenidos. Era una operación de la cual tenía conocimiento el fiscal de Drogas, Markel Mora, quien entregó al mayor $75 mil para el trabajo de inteligencia, porque se sospechaba que del local de Llano Bonito salían toneladas de droga, afirmó el jurista.



El fiscal Mora coordinó la operación con Cedeño en presencia de un funcionario de la inteligencia norteamericana en medio de un almuerzo donde se degustó una exquisita tempura de langostino.

Ortiz dijo que el 25 de octubre, cuando el grupo de Cedeño vigilaba el área, diligencia para la cual Mora había asignado dos fiscales adjuntos, llegó la gente de la inteligencia presidencial que comanda Rolando López Pérez y procedió al arresto de los policías, que desde entonces permanecen en la sede de la institución de Ancón.

Ronier Ortiz denunció que Cedeño y sus subalternos temen por su vida, porque se trata de una trama armada por Rolando López, que es quien ha dirigido toda esa detención amañada, porque cree que el mayor mantiene información de inteligencia sobre una serie de acciones del jefe del Consejo de Seguridad.

A Cedeño y al resto del personal que laboraba con él en la DIP se le decomisaron los teléfonos celulares que les había suministrado la estación local de una de las agencias de inteligencia de los EE.UU.





Según Ortiz, entre Rolando López y los comisionados Jacinto Gómez y Bolívar Medina le han hecho ver al mandatario Juan Carlos Varela y al ministro Alexis Bethancourt, que se trata de una banda de policías dedicados al narcotráfico.

El mayor Cedeño tiene una hoja de servicios intachable, verificado por agencias de EE.UU., Israel y otros países. Su grupo –que solo reportaba al director Omar Pinzón y al comisionado José Huertas- ha dado los golpes más contundentes al narcotráfico y al crimen organizado, afirmó el abogado.

En la Policía, un abogado de la DRP le informó a Ortiz que los policías no están detenidos, sino retenidos, pero no me permiten ver el expediente por lo que ha interpuesto habeas corpus.

Los habeas corpus fueron interpuestos contra Omar Pinzón, Rolando López, el jefe de la DRP, Olmedo Moreno, y los fiscales Markel Mora y Julio Villarreal.

Según el abogado, la situación contra Cedeño y su grupo ha generado descontento a lo interno de la Policía, al ver que el Consejo de Seguridad tuerce la ley para inventar procesos; además, reveló que agencias extranjeras han enviado a delegados para verificar las versiones.

Aquí estamos peor que en la dictadura militar; se detiene a policías sin orden, sin juez de garantías, expresó Ortiz, quien le mandó un mensaje al presidente Juan Carlos Varela: cuídese de esa gente del Consejo de Seguridad, porque cuando acabe su gobierno, serán los mismos que irán ante el rey entrante a ofrecer su cabeza.

El jurista denunció, además, que a través de un oficial de apellido Barba se trata de fabricar un expediente con supuestas informaciones obtenidas ahora, pero con fechas viejas, para tratar de justificar las detenciones.

VÍA: ROBERTO CUBILLA.