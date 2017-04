Ortiz se querellará contra el Consejo de Seguridad por despidos. Â Una querella en contra del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Rolando López; el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, y el fiscal segundo de drogas, Julio Villarreal, será presentada mañana lunes por los abogados del mayor Álex Cedeño. Una querella en contra del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Rolando López; el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, y el fiscal segundo de drogas, Julio Villarreal, será presentada mañana lunes por los abogados del mayor Álex Cedeño. La querella es por el delito de abuso de autoridad, al procederse a destituir al mayor Cedeño en una junta disciplinaria realizada en horas de la noche del 3 de noviembre y posteriormente dejarlo en libertad. Roniel Ortiz, abogado de Cedeño, considera que esta decisión de la Junta Disciplinaria deja a Cedeño en peligro, tomando en cuenta que este oficial dedicó gran parte de su vida a la lucha contra el narcotráfico. Cedeño, un mayor de la Policía Nacional con 17 años de experiencia en la institución, graduado con honores y con cinco reconocimientos de los Estados Unidos por su lucha contra el narcotráfico, fue destituido por, supuestamente, "denigrar la buena imagen de la institución". Antes de su destitución, Cedeño permaneció detenido por 9 días junto a otros seis agentes de la Policía Nacional, quienes en estos momentos realizan labores administrativas. Dudas Esta decisión de la Junta Disciplinaria Superior de la Policía Nacional, en vez de aclarar el panorama, genera mayores dudas. La razón es porque el arresto de Cedeño fue realizado por un grupo élite con funciones de asuntos internos y que está adscrito al Consejo de Seguridad. En la operación, aparentemente, se encontró droga dentro de un hangar en Llano Bonito y se responsabilizó a Cedeño y a su equipo de trabajo. El caso pasó a órdenes de la Procuraduría, según medios de la localidad, pero en calidad de sumarias en averiguación, es decir, que no se les ha formulado cargos ni medidas cautelares a nadie. Entonces, ¿por qué los uniformados estuvieron nueve días bajo arresto? José Raúl Mulino califica la situación de increíble en su cuenta de Twitter y genera otra duda, al preguntarse "¿qué dice el SPA?". Panamá América tuvo acceso a parte de la resolución de la Junta Disciplinaria Superior, allí Cedeño rechaza la medida de destitución por violentar el debido proceso al argumentar que no tuvo acceso al expediente y la "investigación en su contra fue cerrada". El presidente, Juan Carlos Varela, en una rueda de prensa ayer 5 de Noviembre en Colón, aseguró que en contra del mayor Cedeño hay una investigación en la Procuraduría. Lo mismo hizo por Twitter el Ministerio de Seguridad, al responder a los comentarios que realizó el periodista Juan Carlos Tapia en la red social. "Señor @JCTapiaLMB el tema que comenta es parte de una investigación que adelanta @PGN_PANAMA", acentuó la cuenta @minsegpanama .

El abogado Roniel Ortiz, quien prepara la querella para este lunes 7 de noviembre, sustenta primeramente en la Junta Disciplinaria que ordenó la destitución de Cedeño, la cual a juicio del jurista no se realizó cumpliendo con los protocolos que establece la Ley 18 orgánica de la Policía Nacional.



El mayor Cedeño, ante la Junta Disciplinaria, dijo que cuando fue arrestado no se le leyeron sus derechos, no tuvo acceso al expediente y no se le dio oportunidad para presentar los medios de prueba.



"Creo que el presidente @JC_Varela debe aclarar los rumores sobre la investigación del servicio de seguridad a algunos oficiales de la Policía", expresó en Twitter Juan Carlos Tapia. VÍA:PANAMÁ AMÉRICA.