Detención de Francolini es considerada un literal secuestro.

Opositores aseguran que la procuradora salió en defensa de Varela al asegurar que en Panamá existe una investigación en firme contra Mossack Fonseca, pero en realidad no existe nada. La procuradora reconoció que el caso Mossack Fonseca está paralizado, en espera de la prórroga que se solicitó. /Foto Archivo Luego del mal sabor que ha dejado en la opinión pública la entrevista que concedió el presidente Juan Carlos Varela a la periodista Jenny Pérez, presentadora en la televisión alemana ...

