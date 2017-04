Familia de panameña asesinada por militar de EE.UU. amenaza con ir a Corte IDH. Â Â La familia de la panameña Vanessa Rodríguez Chavarría, asesinada por el soldado estadounidense Omar Vélez Pagan en 2014, amenazó hoy con llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Ejército de ese país no ratifica la condena contra el militar dictada hace ocho meses.



"Al finalizar el juicio nos dijeron que la ratificación no tardaría más de 90 días y han pasado 8 meses. Es una burla de quienes pregonan respeto por los derechos humanos", denunció el padre de la víctima, Rogelio Rodríguez, en declaraciones al periódico local La Estrella.



Vélez Pagan fue condenado el pasado 29 de marzo a 30 años de cárcel por la justicia militar de su país por haber cometido los delitos de homicidio, asalto simple, adulterio, uso de esteroides y obstrucción a la Justicia en un juicio que tuvo lugar en Fort Bragg (Carolina del Norte).



Para que la condena se haga efectiva, tiene que ser ratificada por el teniente general del Ejército de EE.UU., Stephen Townsend, que también tiene la potestad de absolver al soldado, explicó Rodríguez al diario panameño.



La joven de 25 años fue encontrada muerta el 23 de junio de 2014 en una finca a orillas del río Guararé, en la provincia panameña de Los Santos, a 260 kilómetros al oeste de la capital.



Vélez Pagan se encontraba en Los Santos entrenando a un grupo de policías panameños en prácticas de tiro y mantenía una relación amorosa con la joven. La familia de la panameña Vanessa Rodríguez Chavarría, asesinada por el soldado estadounidense Omar Vélez Pagan en 2014, amenazó hoy con llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Ejército de ese país no ratifica la condena contra el militar dictada hace ocho meses."Al finalizar el juicio nos dijeron que la ratificación no tardaría más de 90 días y han pasado 8 meses. Es una burla de quienes pregonan respeto por los derechos humanos", denunció el padre de la víctima, Rogelio Rodríguez, en declaraciones al periódico local La Estrella.Vélez Pagan fue condenado el pasado 29 de marzo a 30 años de cárcel por la justicia militar de su país por haber cometido los delitos de homicidio, asalto simple, adulterio, uso de esteroides y obstrucción a la Justicia en un juicio que tuvo lugar en Fort Bragg (Carolina del Norte).Para que la condena se haga efectiva, tiene que ser ratificada por el teniente general del Ejército de EE.UU., Stephen Townsend, que también tiene la potestad de absolver al soldado, explicó Rodríguez al diario panameño.La joven de 25 años fue encontrada muerta el 23 de junio de 2014 en una finca a orillas del río Guararé, en la provincia panameña de Los Santos, a 260 kilómetros al oeste de la capital.Vélez Pagan se encontraba en Los Santos entrenando a un grupo de policías panameños en prácticas de tiro y mantenía una relación amorosa con la joven.Â