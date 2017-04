Donald Trump apoya propuesta republicana para eliminar y reemplazar la ley sanitaria ‘Obamacare’. Â El Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, apoyó la propuesta republicana presentada para eliminar y reemplazar la ley sanitaria firmada en 2010 por su predecesor, Barack Obama, y conocida como ‘Obamacare’, pese al escepticismo que ha despertado ese plan entre algunos congresistas. ElGobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, apoyó la propuesta republicana presentada para eliminar y reemplazar la ley sanitaria firmada en 2010 por su predecesor, Barack Obama, y conocida como ‘Obamacare’, pese al escepticismo que ha despertado ese plan entre algunos congresistas. En una reunión en la Casa Blanca con parte del liderazgo republicano en la Cámara baja, Trump se declaró "orgulloso" de apoyar el plan presentado este lunes e impulsado por los congresistas republicanos Greg Walden y Kevin Brady, sobre el que comentó que sigue las "directrices" que él presentó en su discurso ante el Legislativo de hace una semana. De acuerdo con Trump, el nuevo plan de salud, del que dijo que espera que se apruebe "muy rápidamente" en el Congreso, reducirá los costes de la atención médica y expandirá las opciones de los pacientes. Poco antes de las declaraciones del mandatario, su secretario de Salud, Tom Price, compareció ante los periodistas en la Casa Blanca para defender los esfuerzos hacia la derogación del ‘Obamacare’. "El objetivo de todo esto es un cuidado de la salud centrado en el paciente", enfatizó Price al anotar que el ‘Obamacare’ es un sistema "que no está funcionando" para la mayoría de los ciudadanos. Al ser preguntado sobre la denominación ‘Trumpcare’ con la que se está hablando de la propuesta republicana, presentada este lunes y recogida en dos proyectos de ley, Price dijo que prefiere llamarla ‘Patientcare’ (cuidado del paciente). Esa propuesta, largamente esperada después de las promesas reiteradas de derogación y reemplazo de la ley de 2010, desmantela las disposiciones básicas del ‘Obamacare’, incluyendo sus subsidios para ayudar a la adquisición de seguros médicos y la expansión del Medicaid, programa para el acceso sanitario a la gente con bajos recursos. Asimismo, termina con los mandatos de adquisición de coberturas, que obligaban a los individuos que no contaban con ningún tipo de seguro a comprar uno si no querían ser multados. Y pretende también generar un sistema de créditos fiscales para incentivar a los ciudadanos a comprar seguros médicos, y eximir a las empresas de tener que ofrecer una alternativa de cobertura a sus empleados. Colaboración EFE