Panamá afina competencia para arrebatar el negocio financiero a Miami. Â Panamá prepara un plan de largo aliento para diversificar su plataforma financiera, uno de cuyos aspectos implica acabar con el paradigma de que las sociedades anónimas son el único producto ofertable, y recortar así la ventaja que le ha sacado Miami, informó hoy una fuente oficial.



El jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, Ricardo Zubieta, en una reunión con miembros de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (ACOPEP) explicó que, con una inversión de 1,5 millones de dólares, el gobierno trabaja con un grupo de consultores en este catálogo.



"Se han elaborado hasta ahora once entregables (prospectos de productos) que se están presentando en mesas de trabajo a sectores especializados y al sector privado organizado, para que permeen a sus asociados las propuestas y recibir la retroalimentación", indicó.



Aunque el producto "sociedades anónimas" es el que "salían a vender los abogados", se conoce que desde mediados de los años 1990 esta opción "iba en descenso" como generador de ingresos al país, y el escándalo de los papeles de Panamá , "hizo acelerar el proceso", añadió.



"No debe ser lo más importante, como producto, sino accesorio de una relación más sólida de los inversores que se quiere atraer al país desde los sectores especializados, como la banca, los seguros o el negocio fiduciario", explicó.



Según Zubieta, desde el año pasado se ha comenzado a trabajar en este proyecto de largo plazo, que implicará cambios, en algunos casos legislativos y otros de cultura en los negocios que, reconoció, "toman su tiempo".



Además, se elaboran los productos teniendo en cuenta las orientación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para cumplir con los estándares de transparencia y prevención del blanqueo de capitales.



"Claro que hay en algunos sectores cierta resistencia, a ninguno nos gusta el cambio, pero se está dando, algunos de los que antes criticaban que nos plegábamos a la OCDE ahora conversan con ellos para ver cómo se pueden adecuar, cómo operamos en Panamá a esas normas", explicó.



Panamá se propone crear un "banco de bancos" en donde la compensación internacional con diversas divisas se haga en el país centroamericano.



También analizar si es útil crear, como existe en otros vecinos, "una Megasuperintendencia" que unifique el trabajo de las actuales superintendencias que marchan independientemente.



Se trata de las superintendencias de bancos, de valores, de seguros, la intendencia de sujetos no financieros, la de las cooperativas, cuya labor se buscaría coordinar.



También está en el horizonte el crear la "residencia fiscal" para los extranjeros, que "no tiene que ver con la inmigración", entre otras iniciativas.



Zubieta reconoció que "el principal competidor de Panamá es Miami" (EE.UU.) en el sector financiero, y la orientación de este proyecto es hacer atractivos productos para los inversores latinoamericanos o para "holding" extrarregionales, potenciando que en el país el dólar estadounidense es de curso legal y que no existe banca central.



"Estamos a mitad de camino a Miami, aquí no hay huracanes", enumeró entre otros atractivos que dijo su país no ha sabido aprovechar adecuadamente todavía.



El uso de la tecnología en el negocio financieros (Fintech) es otro de los "urgentes" que tiene este país, que no cuenta con expertos ni cultura especializada en ese asunto, acotó, pero "tiene que aplicarse porque ya estamos tarde", sentenció.



Precisó que a fines de año se debe tener claro el panorama sobre con cuál de los nuevos productos comenzará a definirse las prioridades y los reglamentos para ponerlas en marcha. ACAN-EFE