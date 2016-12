Autoridades detienen a juez municipal en Chepo por supuesta corrupción. Â Â La Órgano Judicial de Panamá informó hoy de la detención de un juez municipal acusado de supuesta corrupción por pedir dinero para realizar trámites de matrimonio.



El arresto, que se ejecutó este miércoles dentro de una operación encubierta ordenada por la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleika Moore, se realizó tras utilizar dinero marcado para comprobar el delito, indicó el Órgano Judicial (OJ) en un comunicado.



Además se procedió a realizar una inspección ocular en el Juzgado Municipal donde trabajaba el funcionario, ubicado en Chepo, al este de ciudad de Panamá, de acuerdo con la información oficial.



La decisión se produjo en base a una denuncia presentada al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, quien la remitió el pasado 26 de agosto ante el Ministerio Público (MP).



El documento señala: "Secretarios Judiciales y Juzgados Mayores de los juzgados municipales del Ramo Civil del Circuito Judicial de Panamá no facilitan a los usuarios el trámite del matrimonio civil y entorpecen a tal grado que solicitan dinero para poder cumplir con sus deberes para celebrar los enlaces dentro o fuera de las oficinas en días hábiles o fines de semana".



