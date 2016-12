Canal de Panamá inicia construcción de su primer museo fuera del eje canalero. Â El Canal de Panamá inició hoy la construcción de su primer museo fuera de la región interoceánica, que se ubicará en la ciudad de Santiago, 250 kilómetros al oeste de la capital del país, y que contribuirá a "estrechar la conexión entre la vía interoceánica y los panameños".

El museo, que contará con simuladores, sala de cine 4D y maquetas digitales, se construirá en un antiguo edificio de dos plantas, construido en 1939 y propiedad de la Alcaldía de Santiago, indicó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).



El administrador del canal, Jorge Quijano, firmó con el alcalde de Santiago, Edward Moely Ibarra, un contrato para ocupar y administrar el edificio durante 20 años, pero no reveló el valor del mismo.



Quijano destacó que el centro será un vehículo para acercar a más panameños, principalmente a los niños y jóvenes, a los múltiples significados que tiene el Canal de Panamá para el país, como su papel en la formación de la identidad nacional producto del esfuerzo de varias generaciones hasta lograr su reversión en 1999.



La rehabilitación del edificio, ubicado entre la Avenida Central y la Calle Segunda, fue adjudicada a la empresa Construcciones y Diseños Estévez S.A. (Codesa) por 579.580 dólares, precisó la ACP.



El edificio que albergará el centro de experiencia del canal fue construido en 1939 por Juan Demóstenes Arosemena, considerado el padre de la nacionalidad panameña, con el mismo material utilizado para la Escuela Normal de Santiago.



La ruta acuática tiene varios museos y centros de visitantes a lo largo de sus más de 80 kilómetros de longitud, en lo que se conoce como el área del canal, el territorio comprendido entre la capital panameña y la ciudad caribeña de Colón.



Estados Unidos comenzó a construir esta monumental obra en 1904 y no lo inauguró hasta diez años después, el 15 de agosto de 1914, con el paso del buque Ancón.



La potencia norteamericana administró la vía interoceánica hasta el 31 de diciembre de 1999, que pasó a manos panameñas en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que pusieron fin a la presencia colonial en Panamá.



Desde que está gestionada por Panamá, la vía le ha aportado al Estado ingresos por valor de 10.600 millones de dólares, mientras que durante los 85 años de administración estadounidense solo contribuyó con 1.877 millones de dólares, recordó la ACP.



El canal de Panamá, por el que pasa cerca del 5 % del comercio mundial, une más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos.



