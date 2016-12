Panamá pedirá a EEUU que prorrogue licencia a diarios afectados en caso Waked. Â Â El presidente , Juan Carlos Varela, dijo hoy que pedirá a Estados Unidos que prorrogue la licencia especial para que los diarios locales La Estrella y El Siglo sigan circulando, a pesar de la inclusión en la Lista Clinton de su principal accionista, Abdul Waked.



"El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, remitirá la carta al Gobierno de Estados Unidos solicitándole que se extienda la licencia especial", precisó Varela a los periodistas.



Pero, matizó, "esto es un tema que está en manos del dueño del periódico y del tema administrativo que tiene el Gobierno de Estados Unidos" e insistió en que su Gobierno "ha sido un gran facilitador de esta situación, para proteger empleos, como lo ha sido en el caso de Félix B. Maduro y lo está haciendo en el de Soho Mall y en el de Balboa Bank".



"El caso de los periódicos es muy puntual, se va a hacer la solicitud formal por escrito a la oficina de OFAC para ver si se puede extender la licencia, pero esto esta en manos del dueño del periódico y de las autoridades estadounidenses, el Gobierno (de Panamá) tiene su capacidad limitada porque no es una decisión que está en manos nuestras", insistió Varela.



La directiva del emblemático diario La Estrella de Panamá y el tabloide El Siglo expresó el lunes pasado su preocupación porque peligra el futuro de los rotativos a partir del 5 de enero de 2017, cuando caduca la autorización del Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros).



Para mostrarle al país el poco tiempo que queda y el significado de su posible desaparición, La Estrella de Panamá, fundada en 1853, y El Siglo iniciaron una campaña por la cual taparán los espacios de su portada con recuadros negros que se expandirán con el pasar de los días.



Waked y 68 empresas asociadas a él están incluidos desde mayo pasado en la Lista Clinton por el Tesoro estadounidense por supuesto blanqueo de capitales, sin embargo, los diarios del Grupo La Estrella y El Siglo (GESE) han contado con una licencia especial que les ha permitido mantener temporalmente sus relaciones con ciudadanos y empresas de EE.UU.



Abdul Waked fue incluido por el Tesoro estadounidense en la Lista Clinton por supuestamente liderar una red internacional de blanqueo, aunque esto no ha sido comprobado jurídicamente.



La medida implica la muerte comercial para la mayoría de sus negocios, entre ellos los diarios, que a pesar de haber recibido una licencia que permitió sus operaciones se vieron afectados por la incertidumbre sobre su futuro y obligados a recortar espacios y personal.



Hasta ahora se la logrado rescatar, mediante su venta, los centenarios almacenes Félix B. Maduro y se está tramitando la venta del Soho Mall, el más exclusivo centro comercial en Panamá y Mawa Enterprises, Corp., las tres cedidas previamente por Waked a un fideicomiso para salir de la Lista Clinton.



La embajada de Estados Unidos en Panamá indicó el lunes que la venta de los rotativos es "la vía legal" para que los diarios puedan seguir operando lejos de las sanciones de la Lista Clinton a las que está sometido su dueño, Abdul Waked.



"Como dijo el presidente (de Panamá) Juan Carlos Varela, el futuro de los periódicos del grupo GESE está en manos de su dueño. Es estrictamente una decisión personal y empresarial del señor Waked, tales como sus decisiones sobre Félix B. Maduro y Soho Mall", sostuvo la embajada en respuesta a los directivos de los rotativos.



