Piden a juez encausar al nieto político de Eisenmann.  Más de un año después de ser favorecido por un medida cautelar de país por cárcel, a pesar de estar involucrado a un supuesto peculado millonario en perjuicio Programa de Ayuda Nacional (PAN), el empresario  Pablo Ruiz Obregón ha sido llamado a juicio por apenas uno de los tres expedientes que hay en su contra. Más de un año después de ser favorecido por un medida cautelar de país por cárcel, a pesar de estar involucrado a un supuesto peculado millonario en perjuicio Programa de Ayuda Nacional (PAN), elÂempresario Pablo Ruiz Obregón ha sido llamado a juicio por apenas uno de los tres expedientes que hay en su contra. Ruiz Obregón, es esposo de Vanesa Romero Eisemmann, nieta de Roberto Eisenmann, expresidente del diario La Prensa y favorecedor de la campaña y Gobierno de Juan Carlos Varela, cuya influencia contribuyó al trato preferencial que se le dio a su pariente político. Este trato se dio a pesar de la existencia de varios cheques de la empresa Hialing Corporation S. A., la cual tiene a Pablo Ruiz Obregón como su presidente, y que está investigada por la venta de productos al PAN con sobrecostos que alcanzan los 12 millones de dólares. Sin embargo, la vista fiscal por la cual se le llama a juicio es por la compra de 110 mil bolsas navideñas a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y se le menciona como parte de un grupo de empresarios que se beneficiaron como proveedores del Estado en este contrato. Fuentes judiciales revelan que las bolsas de comida que debía entregar Pablo Ruiz Obregón a través de su empresa Hailing Corporation S.A. no llegaron en su totalidad al destinatario que era el Despacho de la Primera Dama. Es decir, que de las 110 mil bolsas navideñas que se habían firmado en la orden de compra, solo llegaron 78 mil a su destino final. Este contrato le costó al Estado unos 5 millones de dólares, según se destaca en la vista fiscal. Sin embargo, contra Ruiz Obregón no se aplicaron medidas cautelares enérgicas como arresto provisional, tal como se ha hecho en otros expedientes que ha instruido la fiscal Tania Sterling. Ruiz Obregón como operador de la empresa Hailing Corporation S.A. vendió estas bolsas navideñas al PAN durante las fiestas de fin de año en diciembre del 2013. Este joven empresario fue tendencia por las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, a mediados del año pasado, cuando se descubrió su participación directa entre los proveedores más frecuentes del antiguo Programa de Ayuda Nacional. Pero su popularidad cobró mayor relevancia cuando se descubrió que era el nieto político del presidente vitalicio del diario La Prensa, Roberto Eisenmann, una figura de mucha influencia en el actual gobierno. Justicia selectiva Las bolsas navideñas no son el único expediente por el que ha sido señalado Pablo Ruiz Obregón, al menos hay unos cuatro casos en su contra: expedientes de la comida deshidratada, granos y mochilas, para señalar los más emblemáticos. Precisamente, en este caso de las mochilas fue en el que se denunció el tratamiento especial que este empresario estaba recibiendo en comparación con otros comerciantes imputados en el mismo caso en otros de menor cuantía y sin evidencias. En su momento, el jurista Víctor Almengor, quien participaba como defensor en este caso, había denunciado el tratamiento especial que recibió este empresario, quien tenía una medida cautelar distinta a la detención preventiva, mientras había otros que permanecían bajo arresto provisional. Estas declaraciones se sumaron a una cadena de críticas que dieron con la detención provisional de Ruiz Obregón, quien fue liberado poco tiempo después. Pruebas La existencia de cheques y otras documentaciones debidamente protocolizadas dan cuenta de que Ruiz Obregón no solo hizo negocios en el PAN con las bolsas navideñas, ya que al menos hay otros tres expedientes en los que se señalan al joven empresario. Pero esto no es todo, las evidencias que se demuestran en las gráficas revelan que la esposa y la suegra de Ruiz Obregón se beneficiaban de los contratos irregulares que este recibía por parte del Estado. Cobros de alquileres y otros servicios eran pagados por Ruiz Obregón a estas damas, quienes a su vez son parientes cercanas del influyente empresario Roberto Eisenmann. Se trata de la nieta y de la hija de Roberto Eisenmann, el presidente vitalicio del diario La Prensa. Pese a estas pruebas contundentes en su contra, a estas damas ni siquiera se les llamó a declarar como testigos en ninguno de estos expedientes que fueron instruidos por las fiscalías primera y segunda anticorrupción, a cargo de Tania Sterling y Vielka Broce, respectivamente. En el tema de la comida deshidratada, el cual consta de dos expedientes, a Ruiz Obregón se le señala en una de estas causas, pese a que en las dos investigaciones se le encontraron vinculaciones suficientes; los cuatro expedientes contra este empresario están en los tribunales. Datos 110 mil bolsas navideñas era la cantidad que debía entregar el contratista. 78 mil bolsas navideñas fue la cantidad que recibió el Despacho de la Primera Dama. Â