Panamá y Francia buscarán resolver diferencias en materia fiscal  Panamá y Francia iniciarán próximamente conversaciones con la finalidad de resolver las diferencias surgidas por la inclusión del país centroamericano en una lista de "países no cooperativos en materia fiscal", que entró en vigor este mes de enero, indicó una fuente oficial.



El Gobierno panameño, a través de su Cancillería, informó de que este diálogo, que debe arrancar en estos primeros días de enero, surge por solicitud del Ministerio de Economía de Francia.



El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño señaló que el Ministerio francés de Economía, mediante un Consejero Fiscal, planteó a la embajadora panameña en Francia, Pilar Arosemena de Alemán, una "hoja de ruta" para atender puntos pendientes en la agenda de transparencia y cooperación fiscal entre los dos países.



La Cancillería panameña recordó que Panamá ha solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades francesas "la exclusión de la lista de Estados y Territorios No Cooperativos en materia fiscal, para trabajar de manera conjunta en superar las recientes tensiones que se han generado".



Destacó que Panamá "considera como constructiva la propuesta por parte del Gobierno francés, y un primer paso para restablecer la confianza mutua a los niveles que siempre han caracterizado la relación entre ambos países".



Al mismo tiempo que se den estas conversaciones, de acuerdo con la Cancillería panameña, "el país se mantendrá a la expectativa de que se reconozca el comprobado avance en cuanto a transparencia y cooperación fiscal".



Adelantó que se espera que el primer encuentro entre la embajadora de Panamá en Francia y representantes del Ministerio de Economía de Francia "se dé en los primeros días del mes de enero".



Francia volvió a incluir al país centroamericano en su lista "de países no cooperativos" en materia fiscal, tras el escándalo de los papeles de Panamá.



Los papeles de Panamá, la filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho Mossack Fonseca, revelaron el pasado abril que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete panameño para crear sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales.



El escándalo puso en duda la eficacia y transferencia del centro financiero panameño y motivó a que Francia volviera a incluir a Panamá en dicha lista, en la que había estado hasta finales de 2011, y cuyas consecuencias se harán efectivas a partir de este mes de enero en curso.



En noviembre pasado, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, advirtió que si Francia no sacaba a Panamá de su lista antes de finalizar 2016 tomaría "medidas diplomáticas" en su contra.



