Varela veta parcialmente ley que retorna bono retenido a trabajadores.

Varela propuso fijar el porcentaje de interés que debe pagarse junto con la devolución y también establecer un mecanismo excepcional de pago para honrar el compromiso pendiente del Estado con los servidores públicos y trabajadores del sector privado desde hace más de 30 años.



El pago XIII mes, creado en 1972, se divide en tres partidas anuales de las cuales la segunda fue destinada por ley, durante el régimen militar (1968-1989), al Banco Hipotecario Nacional, para un programa de vivienda social, y después a la Caja de Seguro Social (CSS) para reforzar los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la institución.



"Esta administración se solidariza y reconoce como compromiso de Estado la responsabilidad del pago de las retenciones de la segunda partida del Décimo Tercer Mes (...) y que a lo largo de más de 30 años, las pasadas administraciones han ignorado", dijo Varela.



El documento enviado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el Ejecutivo objeta el artículo 1 y el 3, señalando que es necesario fijar el porcentaje del interés producto de los aportes consignados en concepto de la segunda partida del XIII mes "para evitar confusiones y no afectar el presupuesto general del Estado".



Propone además que para lograr celeridad en el proceso se debe establecer en el artículo 3 del proyecto un mecanismo excepcional de pago para aquellos herederos de los beneficiarios que han fallecido.



De esta forma se lograría hacer los pagos de estas prestaciones a los deudos de forma rápida, eficaz y por orden de prelación.



"Entendemos las buenas intenciones del proyecto de ley, sin embargo, no podemos sancionarlo hasta que no se tomen en cuenta los elementos necesarios que completen tan importante legislación", añadió Varela.



El proyecto de Ley que ordena devolver a los trabajadores el bono retenido en los años 70 fue aprobado por el Parlamento panameño el 25 de octubre pasado.



El 13 de octubre anterior, el ministro panameño de Economía, Dulcidio De La Guardia, advirtió de que la devolución del décimo tercer mes retenido por el Estado entre 1972 y 1983 afectaría los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS).



"La información que tenemos de la CSS es que esto está alrededor de los 150 millones de dólares e iría contra la reserva de la Caja", que ya enfrenta una situación insostenible, indicó De La Guardia.



El ministro recordó que cuando se creó por ley esta paga extraordinaria, en 1972, la misma norma establecía que su segunda de tres partidas (marzo, agosto y diciembre) "iba a reforzar el régimen de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social".



Ya en 1983, añadió, se cambia esta disposición y se ordena por Ley que en vez de quedársela la CSS se le entrega al trabajador, lo cual no ha variado desde entonces.



El presidente de la Comisión legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, el diputado Gabriel Soto, ha dicho que se trata de justicia social para 180.000 trabajadores que han esperado por años la atención de esta "justa y equitativa reivindicación".Â

