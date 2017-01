Detenida en su país venezolana buscada en Panamá por trata de personas.   La Fiscalía panameña informó hoy de la detención en  Venezuela de una mujer de ese país a la que buscaba por ser la presunta líder de un grupo dedicado a la trata de personas para su explotación sexual en Panamá.



La venezolana, que no fue identificada por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) en su comunicado, tenía una alerta roja de Interpol solicitada por Panamá desde el 26 de octubre pasado y fue arrestada el pasado fin de semana en el municipio San Francisco del estado Zulia.



El Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal, que lleva el caso, gestionará el traslado de la mujer al país centroamericano, de acuerdo con el MP.



La investigación que dio con la existencia de la banda autodenominada "Los Chamos", dedicada a la trata, se originó en un informe de la Sección de Asuntos Externos y Extranjería de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de Panamá en la que se alertó de la explotación sexual de un grupo de entre cinco y seis mujeres en un edificio en pleno centro de ciudad de Panamá.



La red de trata estaba compuesta por venezolanos encargados de administrar la prostitución de las mujeres, quienes eran captadas en países como Venezuela y Colombia, y ofrecían sus servicios sexuales para pagar a sus captores la deuda por llevarlas a Panamá y cubrir allí sus gastos de alojamiento.



Medios venezolanos informaron de la detención de la supuesta líder de la banda el sábado y la identificaron como Angelica Elena Hansen López, de 33 años.



Sin embargo, en su comununicación, el MP de Panamá dijo que la fecha del arresto fue ayer, domingo.



La investigación está a cargo del Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal luego de que la Fiscalía solicitara en una audiencia del 21 de diciembre de 2016 el llamamiento a juicio para la cabecilla del grupo y otras personas más, de las que el MP no precisó.



