Eurodiputada cree la UE debe "liderar" la lucha contra los paraísos fiscales. Â La Unión Europea (UE) debe dotarse de todos los instrumentos necesarios para intentar "liderar" la lucha contra la "estafa global" del blanqueo de dinero, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, afirmó hoy

, miembro de la comisión del Parlamento Europeo que investiga los papeles de Panamá.



"Esto es estratégico, en el siglo XXI es una de las grandes cosas que tenemos que resolver porque es una barbaridad de millones los que se escapan a lugares que no podemos controlar", afirmó la eurodiputada española en una entrevista con Efe.



Ella es una de los 65 miembros que integran la comisión de investigación en la Eurocámara del escándalo de los llamados papeles de Panamá, un entramado de sociedades creadas en paraísos fiscales para evadir impuestos y cuya existencia fue desvelada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.



La comisión, que inició sus trabajos el 27 de septiembre pasado, tiene la tarea de "investigar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión en relación al blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la evasión de impuestos" por la Comisión o los Estados miembros, según el mandato.



El informe final tendría que ser presentado en junio próximo, pero Pagazaurtundúa no descarta que la comisión tenga que hacer uso de los dos periodos de prorroga a los que tiene derecho dada la complejidad del asunto a investigar.



Lo que ya han constatado, según afirmó, es que los mecanismos internacionales existentes actualmente, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son "absolutamente insuficientes", así como la actual directiva comunitaria contra el blanqueo.



Para Pagazaurtundúa, la nueva directiva tiene que ser "eficaz" y para ello debe incluir, entre otras cosas, una lista "real" de países que son paraísos fiscales, una "policía fiscal", un mayor "intercambio de datos o colaboración entre Estados" y un sistema de "protección a quienes delaten este tipo de crímenes".



Y es que está en juego el Estado social y la democracia, advirtió la portavoz de Unión por el Pueblo y Democracia (UPYD) en el PE.



"Este lado oscuro de la globalización hay que frenarlo" porque "es una de las grandes amenazas del siglo XXI", ya que "debilita el contrato social, la paz social y los populismos tendrán una excusa real para avanzar", subrayó Pagazaurtundúa, quien hoy reunió en la oficina del PE en Madrid a expertos en delitos fiscales.



Hay que "poner en marcha toda la voluntad política y todo el talento para hacer frente a toda esa red", consideró.



"Yo suelo hablar un poco como en 'La guerra de las galaxias', donde el principio es conseguir los planos de la Estrella de la Muerte para ver su vulnerabilidad y cómo terminar con esa amenaza, pues tenemos que buscar a la gente con más competencia para que nos ayude a disolver esa enorme trama de estafas", ejemplificó.



Es, dijo, una tarea "complicadísima", pero "Europa tiene que estar unida en esto" y "evitar que el sistema siga avanzando".



"Habrá que ser mucho más activos en el entorno europeo para liderar esa pelea trasnacional contra el crimen organizado, no será fácil pero es necesario que sea así (...) Atrevámonos con todos los instrumentos que podamos en la UE y de ahí intentemos liderar", instó Pagazaurtundúa.



