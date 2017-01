Alertan que lucha anticorrupción no debe afectar la productividad de Panamá.

Tribunal de honor del PRD abrió un proceso por violación de los estatutos, en contra del diputado Diógenes "yoyi" Vergara, porque no cumplió con el mandato de votar por la candidata Yara Campo, durante la elección del nuevo magistrado del tribunal electoral, en la asamblea nacional.

Aprueban otorgar depósito domiciliario a ex dictador Manuel A Noriega.