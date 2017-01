No hay vínculos de Riccardo Francolini con la empresa ODEBRECHT declara el abogado Silvio Guerra. Â C aso Francolini frente a la corruptora Oderbrecht se halla huérfano de prueba y no existe vinculación alguna con dicha empresa. Afirma su abogado Silvio Guerra.

La fiscalía especial que instruye las investigaciones por supuestos actos de corrupción en contra de varias personas, entre ellas el empresario panameño Riccardo Francolini, no tiene ningún elemento probatorio que incrimine al empresario. Su único pecado es ser accionista minoritario de Promotora Los Andes. Las sumarias que reposan en dicha Fiscalia dan muestra evidente de que la orden de indagatoria en contra de Francolini solo se halla sustentada en este hecho, es decir, ser accionista; sin embargo, ello no es delito en ninguna parte del mundo y tampoco en Panama. Ni un solo centavo le pueden atribuir a Francolini por cuanto nunca fue sujeto de coimas ni de prebendas por parte de la corruptora Oderbrecht.

Es un caso traído por los cabellos. Igual como acontece en el caso de la Caja de Ahorros en donde no hay lesión patrimonial alguna y por el contrario la caja de ahorros gano más de un millón de dólares con el prestamo que fue cancelado a suficiencia.

