Trasladan a Noriega a audiencia que decidirá ejecución de arresto domiciliario   El exdictador de Panamá Manuel Antonio Noriega salió hoy fuertemente custodiado de la cárcel donde está recluido desde 2011 hacia un juzgado en la capital panameña, donde jueces de cumplimiento deberán aprobar la ejecución de una medida de arresto domiciliario provisional en su favor.



Una caravana de vehículos salió pasadas las 13:00 hora local (18:00 GMT) de la cárcel El Renacer, en las afueras de la capital, en uno de los cuales iba Noriega, según transmisiones en vivo de las principales cadenas de televisión del país centroamericano.



Un funcionario judicial confirmó a Acan-Efe que el exgeneral llegó a la sede de los juzgados pasadas las 13:30 hora local (18:30 GMT), aunque no fue avistado por la prensa apostada en la entrada principal del lugar.



Jueces de cumplimiento de dos condenas en firme contra Noriega deben convalidar la medida de arresto domiciliario, aprobada días atrás por Sala Segunda de lo Penal del Supremo por recomendación de un equipo médico, ya que al octogenario exgeneral hay que extirparle un tumor cerebral benigno en una intervención programada para el próximo 15 de febrero.



Esta es la primera vez que Noriega es trasladado desde El Renacer a un juzgado panameño desde que llegó al país en diciembre de 2011, tras haber cumplido más de 20 años de cárcel en Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y lavado de activos.



Ezra Ángel, defensor de Noriega, explicó el jueves que los jueces de cumplimiento de las condenas por los casos de la Masacre de Albrook y el homicidio de Moisés Giroldi deben convalidar la medida de arresto domiciliario temporal, aprobada a Noriega por el proceso de la muerte en 1970 del sindicalista Heliodoro Portugal.



"Tan pronto los jueces de cumplimiento tomen su decisión, esperamos que sea positiva, se realizará entonces el traslado" de Noriega a una residencia, presumiblemente la de alguna de sus hijas.



El juicio por el caso Portugal está suspendido porque el exdictador está incapacitado para enfrentarlo dada su condición de salud, según un informe del Instituto de Medicina Legal revelado a finales de mayo de 2016.



El "depósito domiciliario" fue aprobado por la Sala Segunda con el argumento de que Noriega necesita una serie de condiciones para prepararse para la cirugía que no están disponibles en la cárcel donde cumple condenas que suman 60 años de prisión.



