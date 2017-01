Aduanas decomisa mercancía en operativos previos al carnaval. Â Inspectores de Aduanas decomisaron mercancía variada en diversos puntos de las provincias de Panamá y Colón, como parte del inicio de los operativos pre-carnaval para combatir el contrabando, indicó hoy una fuente oficial.



En uno de estos operativos, agentes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (D.P.F.A.) de la Autoridad Nacional de Aduanas hallaron 7 bultos con una cantidad no determinada de artículos dentro del portaequipaje de un venezolano que viajaba en un autobús de la ruta Panamá-Colón.



La mercancía fue decomisada al venezolano, no identificado, por no contar con los documentos que acreditaran su tenencia, informó la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).



El segundo de los casos ocurrió en momentos en que funcionarios aduaneros hacían un recorrido por el área del Centro Comercial El Dorado, en la capital, descubriendo varios bultos en la entrada del lugar.



Un ciudadano chino dijo ser el propietario de esta mercancía pero no tenía consigo las facturas de compra, por lo que se le retuvo los artículos que consistían en bisutería variada.



También en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el personal de Aduanas decomisó tres bultos con accesorios de teléfonos móviles de la marca Samsung, procedentes de Hong Kong con destino Panamá.



