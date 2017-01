Jurado de conciencia declaró inocente a David Viteri. Â Â El supuesto exinformante de la DEA estadounidense David Viteri fue declarado hoy inocente en el juicio que se celebró en su contra por su participación en un tiroteo en 2009, informó una fuente judicial.



La Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial (OJ) de Panamá indicó en un comunicado que el juicio, iniciado ayer en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, terminó esta madrugada con la absolución de Viteri por parte de las siete mujeres que integraban el jurado de conciencia.



Viteri, quien se declaró inocente en la audiencia, estaba sindicado por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Eric Valiente, Howard Patterson y Yabal López Luján.



La audiencia fue presidida por el magistrado suplente Manuel Mata; la defensa particular estuvo a cargo del abogado Daniel Ramírez Lazo y el Ministerio Público estuvo a representado por el Fiscal adjunto especializado contra la Delincuencia Organizada, Jairo Samaniego.



Una vez que el jurado declaró inocente a Viteri, el Tribunal ordenó su libertad inmediata, por lo que se retiró acompañado y sin dar declaraciones a los periodistas.



El tiroteo ocurrió el 13 de marzo de 2009, entre la Vía España, la Avenida Federico Boyd y el Parque Urraca, en la ciudad de Panamá, recordó el OJ.



La Policía Nacional de Panamá capturó el pasado 1 de diciembre en un apartamento de la lujosa torre Trump Ocean Club, en la capital panameña, a Viteri, considerado uno de los "más buscados", confirmó en ese momento el director de la institución de seguridad, comisionado Omar Pinzón.



El jefe policial panameño explicó que Viteri fue detenido por unidades de inteligencia de la institución, que ofrecía 20.000 dólares de recompensa a quien suministrara datos para lograr su captura.



De acuerdo con Pinzón, la policía seguía la pista a Viteri desde hace dos años porque tenía orden da captura por su presunta participación en el crimen organizado.



"Este es el resultado de una operación de inteligencia. Viteri era uno de los más buscados", decía Pinzón en su cuenta de Twitter, en la que agregó que esa captura era "un claro ejemplo de que no le daremos tregua a los hechos delictivos".



David Viteri, apodado en el bajo mundo como "El Patrón", se hizo popular por los denominados "Tumbes de drogas" en marzo de 2006.



Era informante del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), de la antigua Policía Técnica Judicial y de la Fiscalía de Drogas, según datos del tabloide local Crítica.



