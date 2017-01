Temen por la vida de Riccardo Francolini  El traslado del exdirectivo de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini al centro penitenciario El Renacer es contrario a elementales normas adoptadas por las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, advirtió su abogado Silvio Guerra. El traslado del exdirectivo de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini al centro penitenciario El Renacer es contrario a elementales normas adoptadas por las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, advirtió su abogado Silvio Guerra.  Para el abogado, dicho centro penitenciario no cuenta con las medidas de seguridad para albergar a un empresario de alto perfil económico conocido por su connotación de inversionista en el país, dejándolo expuesto a delincuentes de alta peligrosidad que lo vean como un objetivo para extorsionar.  Guerra responsabiliza a la Policía Nacional, Ministerio de Seguridad y el Sistema Penitenciario de la suerte que pueda correr su defendido dentro del centro penitenciario El Renacer.  El traslado de Francolini es considerado por su defensa como una sanción o pena a una fotografía que circuló en la redes sociales cuando recibía en Navidad a sus familiares. "Se les está tratando como un delincuente vulgar, como un delincuente más", puntualizó Guerra.    La representación de Francolini en el caso Odebrecht, la abogada Marcela Araúz indicó que a favor de Francolini existe una solicitud de medida de habeas corpus en relación al último caso. Para Araúz, el traslado del también presidente de NEXTv no es más que otra medida de presión, que no responde a lo absoluto a decisiones jurídicas.  Francolini fue trasladado la tarde de este martes al centro penitenciario El Renacer junto con Jayson Pastor, también exdirectivo de la CA.  Pastor y Francolini están siendo acusados de presunto peculado por un préstamo otorgado a la empresa HP Contratas, por un monto de 10 millones de dólares, y esperan juicio el próximo mes de marzo.