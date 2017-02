Empresas piden cambios legislativos para mejor combate a corrupción en El País. Â Â La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) se pronunció hoy a favor de implementar cambios legislativos que permitan acuerdos de pena con implicados en corrupción y la inhabilitación de empresas condenadas por ese delito para acelerar la lucha contra ese flagelo en el país.



La CCIAP reiteró además su apoyo a la aprobación de reformas a la ley electoral y también a la Constitución, que ha dicho son pasos necesarios para garantizar el crecimiento sostenido de Panamá.



La Asamblea Nacional (AN-Panamá) tiene previsto iniciar este martes la segunda de tres discusiones obligatorias de una reforma legal que permite usar en el sistema inquisitivo la figura "delación premiada" o acuerdo de pena.



La reforma legal no solo ayudará a reducir el hacinamiento carcelario sino a avanzar más rápido en las investigaciones por el caso de las coimas de Odebrecht, han dicho los defensores de la iniciativa, que ha generado todo un debate en Panamá por temores a que alimente la impunidad.



En Panamá rige a nivel nacional desde septiembre el nuevo sistema penal acusatorio (SPA), pero el antiguo sistema inquisitivo se sigue aplicando dependiendo de la fecha en que presuntamente se cometió el delito.



La CCIAP, que agrupa a más 1.600 empresas de 15 sectores económicos, dijo este martes en una declaración pública que respalda "la incorporación de mecanismos de delación que resuelvan, de la misma manera que sucede en el sistema penal acusatorio, los casos que se inicien bajo el sistema inquisitivo, de manera que se obtengan resultados expeditos".



También apoya la modificación de la ley que regula la contratación pública con la incorporando de la "inhabilitación de empresas condenadas" por corrupción en "futuros actos públicos" de licitación.



La CCIAP reiteró además que el legítimo reclamo popular contra la impunidad y a favor de la rendición de cuentas deben hacerse de manera que no terminen por "debilitar el sistema, la institucionalidad y el desarrollo del país".



"Por lo anterior, instamos al Ministerio Público y demás autoridades de justicia a mantener abiertos los canales de comunicación, en la medida que la confidencialidad les permite, para notificar los avances de las investigaciones a fin de evitar especulaciones y falsas conclusiones", dijo el gremio empresarial.



El caso del pago en Panamá de 59 millones de dólares en sobornos por Odebrecht a cambio de contratos ha desatado el enojo de la sociedad panameña, que celebró recientemente una gran marcha contra la corrupción y la impunidad en la que se exigió a las autoridades castigo a los responsables "caiga quien caiga".



El Ministerio Público (MP-Fiscalía) ha informado de que formuló cargos a 17 personas por el caso Odebrecth, aunque sin revelar oficialmente la lista de nombres, que incluye a dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y a empresarios locales y brasileños, según filtraciones a la prensa local.



A raíz del escándalo de las coimas de Odebrecht, en diciembre pasado el Gobierno panameño veto la participación de la constructora en nuevas licitaciones "hasta tanto demuestre una colaboración efectiva y eficaz en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, y se garantice el pago de las sumas que deberá restituir al Estado". La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) se pronunció hoy a favor de implementar cambios legislativos que permitan acuerdos de pena con implicados en corrupción y la inhabilitación de empresas condenadas por ese delito para acelerar la lucha contra ese flagelo en el país.La CCIAP reiteró además su apoyo a la aprobación de reformas a la ley electoral y también a la Constitución, que ha dicho son pasos necesarios para garantizar el crecimiento sostenido de Panamá.La Asamblea Nacional (AN-Panamá) tiene previsto iniciar este martes la segunda de tres discusiones obligatorias de una reforma legal que permite usar en el sistema inquisitivo la figura "delación premiada" o acuerdo de pena.La reforma legal no solo ayudará a reducir el hacinamiento carcelario sino a avanzar más rápido en las investigaciones por el caso de las coimas de Odebrecht, han dicho los defensores de la iniciativa, que ha generado todo un debate en Panamá por temores a que alimente la impunidad.En Panamá rige a nivel nacional desde septiembre el nuevo sistema penal acusatorio (SPA), pero el antiguo sistema inquisitivo se sigue aplicando dependiendo de la fecha en que presuntamente se cometió el delito.La CCIAP, que agrupa a más 1.600 empresas de 15 sectores económicos, dijo este martes en una declaración pública que respalda "la incorporación de mecanismos de delación que resuelvan, de la misma manera que sucede en el sistema penal acusatorio, los casos que se inicien bajo el sistema inquisitivo, de manera que se obtengan resultados expeditos".También apoya la modificación de la ley que regula la contratación pública con la incorporando de la "inhabilitación de empresas condenadas" por corrupción en "futuros actos públicos" de licitación.La CCIAP reiteró además que el legítimo reclamo popular contra la impunidad y a favor de la rendición de cuentas deben hacerse de manera que no terminen por "debilitar el sistema, la institucionalidad y el desarrollo del país"."Por lo anterior, instamos al Ministerio Público y demás autoridades de justicia a mantener abiertos los canales de comunicación, en la medida que la confidencialidad les permite, para notificar los avances de las investigaciones a fin de evitar especulaciones y falsas conclusiones", dijo el gremio empresarial.El caso del pago en Panamá de 59 millones de dólares en sobornos por Odebrecht a cambio de contratos ha desatado el enojo de la sociedad panameña, que celebró recientemente una gran marcha contra la corrupción y la impunidad en la que se exigió a las autoridades castigo a los responsables "caiga quien caiga".El Ministerio Público (MP-Fiscalía) ha informado de que formuló cargos a 17 personas por el caso Odebrecth, aunque sin revelar oficialmente la lista de nombres, que incluye a dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y a empresarios locales y brasileños, según filtraciones a la prensa local.A raíz del escándalo de las coimas de Odebrecht, en diciembre pasado el Gobierno panameño veto la participación de la constructora en nuevas licitaciones "hasta tanto demuestre una colaboración efectiva y eficaz en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, y se garantice el pago de las sumas que deberá restituir al Estado".Â